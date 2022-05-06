Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Fenerbahçe'nin uzun süredir takımın başında görmeyi istediği ve görüşmelerini sıklaştırdığı Jorge Jesus, daha önce yaptığı açıklamada Flamengo'ya yeniden hoca olmak istediğini ifade etmişti.
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Fenerbahçe'nin uzun süredir takımın başında görmeyi istediği ve görüşmelerini sıklaştırdığı Jorge Jesus, daha önce yaptığı açıklamada Flamengo'ya yeniden hoca olmak istediğini ifade etmişti.
Jesus'un açıklamalarına cevaben, eski Brezilyalı milli futbolcu Denilson konuştu. Denilson yaptığı açıklamada, Jorge Jesus'un mevcut Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa'ya saygısızlık yaptığını ifade etti. İşte o sözler...
"Muazzam bir saygısızlık yaptı. O bir hain, mesleki davranıştan yoksun, ahlaktan uzak. Paulo Sousa, Flamengo'da mükemmel bir iş çıkarıyor.