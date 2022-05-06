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Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Fenerbahçe'nin Teknik Direktör adayları arasında 1. sırada yer alan Jorge Jesus, daha önce yaptığı açıklamada Flamengo'nun başına geçmek istediğini ve Brezilya Milli Takım hocalığının kendisi için bir hayal olduğunu ifade etmişti. Eski Brezilya milli takım oyuncularından Denilson, Jesus'un açıklamalarına ilişkin, "O bir hain, saygısız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 14:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 15:10
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Fenerbahçe'nin uzun süredir takımın başında görmeyi istediği ve görüşmelerini sıklaştırdığı Jorge Jesus, daha önce yaptığı açıklamada Flamengo'ya yeniden hoca olmak istediğini ifade etmişti.

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Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Jesus'un açıklamalarına cevaben, eski Brezilyalı milli futbolcu Denilson konuştu. Denilson yaptığı açıklamada, Jorge Jesus'un mevcut Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa'ya saygısızlık yaptığını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Muazzam bir saygısızlık yaptı. O bir hain, mesleki davranıştan yoksun, ahlaktan uzak. Paulo Sousa, Flamengo'da mükemmel bir iş çıkarıyor.

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Paulo Sousa yerinde olsaydım, Jesus'a cevap verirdim ve 'Söylediği sözler çok ayıp, burada yaptığım işe saygısızlık yapıyor' derdim.

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Flamengo'da mükemmel bir iş çıkaran Jorge Jesus'u tebrik ederim ama bence profesyonellikten çok uzak ve saygısız. Paulo Sousa gibi bir Portekizli olmasına rağmen, kendi vatandaşına saygısızlık yaptı.

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

Sousa işini iyi yapıyor. Yönetim ve oyuncular Sousa'nın çalışmasından, davranışlarından memnun. Ancak, Jesus'un böyle bir açıklama yapması, Flamengo'yu istikrarsızlığa sürükler. Flamengo için bir baskı unsuru oluşturuyor."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?
Jesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri ifade etmişti;
"Flamengo'da şu an sorunlar çok büyük. Takımı böyle görmek beni çok üzüyor. Devam etseydim eminim ki burada uzun bir hegemonya elde edecektik. Diğer tüm takımlardan çok öndeydik."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Pandemi nedeniyle Flamengo ile sözleşme uzatamadım. Kesinlikle beklenmedik bir durumdu ve yıkıcıydı. Brezilya'da tamamen yalnızdım. Bir kulüp çalışanı yemeğimi, dairemin eşiğine bırakıp kaçardı. Sanki bir fanusta yaşıyordum. Çok zordu. Bu nedenle eski bir dostum olan Benfica Başkanı bana teklif yaptığında, en iyi seçenek gibiydi. Aileme yakın olmak istemiştim sadece."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Flamengo'nun dört forveti var; Verton, Arrascaeta, Gabigol ve Bruno Henrique. Hepsi az ya da çok oynuyor. Bu oyuncular gerçekten iyi oynadığında takım da iyi oynar. Ancak, yeterince oynayamadıkları için işler kötü gidiyor."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Flamengo'da stratejimiz belliydi. Rakip savunmacılara güçlü bir şekilde pes yapar ve savunma hattını orta sahaya çıkarırdık. Böylece tüm takımı ileri iterdik. Rakibi orada boğmak ve rakip kaleye yakın noktada top kazanmaya çalışırdık. Ben ayrıldığımdan beri Flamengo bu futbolu oynamıyor. Maçın bazı anlarında, geri çekilmek ve savunma yapmak anlaşılabilir. Ancak Flamengo bunu artık çok sık yapıyor."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz geçen yıl Portekiz'de beni ziyaret etti ama konuşmalar yüzeyseldi. Bana Flamengo için teklif yapmadılar, geri dönmek isteyip istemediğimi sormadılar. Ayrıca o an teklif yapsalar bile kabul edemezdim. Benfica ile sözleşmem vardı ve bırakırsam 10 milyon euro ödemeke zorundaydım. Bana geldiklerinde Paulo Sousa'yı teknik direktör yapma kararını çoktan vermişlerdi. Bana karşı sadece sosyal bir yükümlülüğü yerine getiriyorlardı. Portekiz'e kadar gelmişken beni de ziyaret ettiler. Flamengo o ziyarette bana teklif yapmadı."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Braz ve Spindel, Porto Kulübü ile birlikte bir Benfica maçı izlediler. Birkaç röportaj verdiler. Gereksiz bir yaygara yarattılar. Eğer beni gerçekten isteselerdi, bana tazminatımın düşeceği Ocak ayında teklif yaparlardı. Biz de gerçekten oturur konuşurduk."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"Tüm antrenörlerin favori taktik şemaları vardır. Ancak, karşılaştıkları futbolcuların türüne bağlı olarak bu şemaları adapte etmeniz ve varyasyonlar türetmeniz gerekli ve önemlidir. 3 stoperle de oynadım. 2 veya 3 forvetle aynı anda da maça başladım. 1 veya 2 oyun kurucuyla da oynadım. İşe yaramaz olan tek şey, oyuncular açık bir şekilde o görev için yeterli değilken sahada onları bu görevlere mecbur etmeniz."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"2009/10 Benfica ve 2019 Flamengo en sevdiğim takımlar. O zaman Benfica'da Luizao, David Luiz, Coentrao, Ramirez, Pablo Aimar, Saviola, Di Maria vardı. O takım bir keyifti, zevkti. Ancak, beni en çok seven oyuncular Flamengo'daydı."

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus hakkında olay sözler! "O bir hain"

"İlk 11'de rotasyonu çok sevmem. İdeal 11'inizde en fazla 2 değişiklik olmalı, 3 değil. Maçlar arasında 3-4 gün varsa rotasyona gitmeyi anlayamam. Her 2 günde 1 maç varsa işler değişir. Fazla rotasyonu ancak 48 saat sonra bir maça çıkarsam yaparım."

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