Haberler Fenerbahçe Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Transferde birçok ismi listesine alan Fenerbahçe ve Galatasaray, Cluj'ün 21 yaşındaki yıldızı Claudiu Petrila'nın peşine düştü. Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren iki takım, Rumen futbolcu için transfer yarışında bulunuyor. Rumen ekibinde teknik direktör Dan Petrescu, önemli açıklamalarda bulundu ve Petrila'nın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 11:45
BURAK ŞENTÜRK
Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Cluj'de forma giyen Claudiu Petrila'nın transferi için bir süredir yarış halinde.

Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Rumen ekibinde teknik direktör Dan Petrescu, Petrila'nın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu ve olası transferin hem oyuncunun hem de Cluj kulübünün yararına olacağını ifade etti.

İşte o sözler...

Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Dan Petrescu'nun Rumen basınına yaptığı açıklamada; "Takımdan kimin ayrılacağına ben karar vermiyorum. Teklif kulüp için iyiyse her oyuncu ayrılabilir. Petril, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlara giderse başarı olur.

Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Gitmesi hem kendisi hem de Cluj için iyi olur. Bir an önce büyük bir kulübe transfer olmasını istiyorum." dedi.

Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Petrila bu sezon Cluj formasıyla 37 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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