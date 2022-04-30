Petrila'nın kulübünden Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Transferi...

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Cluj'de forma giyen Claudiu Petrila'nın transferi için bir süredir yarış halinde.

Rumen ekibinde teknik direktör Dan Petrescu, Petrila'nın takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu ve olası transferin hem oyuncunun hem de Cluj kulübünün yararına olacağını ifade etti. İşte o sözler...