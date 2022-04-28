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Serdar: Gol krallığını isterim!

Fener’in ‘Dursun’aldo’su, “10’da 9 yaptık. Kalan 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Gol krallığı için çalışacağım” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Serdar: Gol krallığını isterim!
Bu sezon attığı 13 golle hücumda F.Bahçe'yi sırtlayan Serdar Dursun, FBTV'ye konuştu. Tecrübeli forvet, "İsmail hoca geldikten sonra takım olarak birbirimize sarıldık. Son 10 maçın 9'unu kazandık. İyi bir hava var. Kalan 4 maçı da alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. Takım iyi olunca forvetin gol atma yüzdesinin arttığını belirten Dursun, "F.Bahçe'ye gol kralı olarak geldim. Yine olmak isterim. 7-8 oyuncunun şansı var" diye konuştu. Serdar ayrıca, "F.Bahçe'deki en güzel golüm ilk golüm. Kaç senelik hayaldi. G.Saray'a attığım gol ise kariyerimin en anlamlı 5 golünden birisi. Beşiktaş derbisi zor geçecek" dedi.
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