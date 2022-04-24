FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlardaki etkiyi yaşadığı sakatlık sonrası gösteremeyen Luiz Gustavo uzun süredir formasını kaptırdı.
Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlardaki etkiyi yaşadığı sakatlık sonrası gösteremeyen Luiz Gustavo uzun süredir formasını kaptırdı.
YÖNETİM AYRILIĞA SICAK!
Senelik aldığı 3.5 milyon euro ile takımın en çok kazanan isimleri arasında bulunan deneyimli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteniyor.
Sarı-lacivertli yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'ya takım bulması durumunda kolaylık sağlayacak.
ÜLKESİNE DÖNEBİLİR!
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Brezilya'ya dönebileceği ve futbol kariyerine ülkesinde devam edebileceği iddia edildi.
Portekiz basınında yer alan haberde; 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kariyerine Brezilya'da devam etmesi imkansız değil.
Söz konusu haberde; Brezilyalı yıldızın, sezon başında Atletico-MG ve Corinthians tarafından kadroya katılmak istendiği ancak temasların olumsuz geçmesinin ardından transferde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.