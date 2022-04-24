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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de uzun süredir forma şansı bulamayan Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Yönetim, takımda en çok net maaş kazanan isimler arasında olan deneyimli futbolcunun mali yükünden kurtulmak istiyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu için çözüm arıyor. Hal böyleyken, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden transfer sürprizi geldi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:36 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:36
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlardaki etkiyi yaşadığı sakatlık sonrası gösteremeyen Luiz Gustavo uzun süredir formasını kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

YÖNETİM AYRILIĞA SICAK!
Senelik aldığı 3.5 milyon euro ile takımın en çok kazanan isimleri arasında bulunan deneyimli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Sarı-lacivertli yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'ya takım bulması durumunda kolaylık sağlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR!
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Brezilya'ya dönebileceği ve futbol kariyerine ülkesinde devam edebileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Portekiz basınında yer alan haberde; 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kariyerine Brezilya'da devam etmesi imkansız değil.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

Söz konusu haberde; Brezilyalı yıldızın, sezon başında Atletico-MG ve Corinthians tarafından kadroya katılmak istendiği ancak temasların olumsuz geçmesinin ardından transferde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

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