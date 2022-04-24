FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Luiz Gustavo gelişmesi! Ülkesine mi dönüyor?

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Brezilya'ya dönebileceği ve futbol kariyerine ülkesinde devam edebileceği iddia edildi.

Portekiz basınında yer alan haberde; 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kariyerine Brezilya'da devam etmesi imkansız değil.