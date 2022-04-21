Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Joachim Löw depremi yaşanıyor. Bir süredir sarı-lacivertli yönetimin girişimlerini sürdürdüğü Alman teknik adamdan kötü haber geldi. Löw ile ilgili yaşanan şok gelişme Kanarya'da kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in takımdaki geleceğini de doğrudan etkileyecek. Peki şimdi ne olacak? İşte Fenerbahçe'deki hoca ve Mesut Özil gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:22 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:23
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in son durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemeyen yıldız futbolcuyla ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Fenerbahçe'ye transferi büyük bir sükse yaratan ancak beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremeyen 33 yaşındaki futbolcu, yeniden kendini gösterebilmek için fırsat bekliyor.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

MENAJERİ YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK!
Mesut Özil'in menajerinin yakın zamanda sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği ve yıldız oyuncunun geleceğinin yapılan toplantı sonrası netleşebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

MESUT'UN GELECEĞİ LÖW'E BAĞLI!
Alman basınından Sportbild'in haberine göre; Mesut Özil'e yeni bir fırsat verilip verilmeyeceği birlikte dünya kupasını kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Söz konusu haberde, Fenerbahçe'nin yaz aylarında başında olacak teknik direktörün, planlamasında Mesut Özil'e yer vermesi durumunda bir şans daha elde edeceğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

LÖW FENERBAHÇE'YE ÇOK UZAK!
Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki kaderinin, Joachim Löw ile yakından ilişkili olduğu ifade edilse de Alman teknik adamın sarı-lacivertlilerle anlaşmaya çok uzak olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Fenerbahçe'nin yeni hocasının Mesut Özil ile devam etmek istememesi durumunda yeni adresinin yüksek ihtimalle MLS olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 26 resmi maça çıkan Mesut Özil 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

DİĞER
Baba adayı Selahattin Paşalı Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden gitti! Bakın kızına hangi ismi verecek...
SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk Parkı'nda Onur Anıtı'na saldıranlara beş yıl 22 gün hapis cezası! İndirim uygulanmadı
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği!
Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Denswil'den flaş transfer açıklaması! Denswil'den flaş transfer açıklaması! 18:46
İngiltere'de Batshuayi yarışı! 5 talip birden İngiltere'de Batshuayi yarışı! 5 talip birden 18:42
F.Bahçe'de deprem! Löw'den Özil'i yıkan haber F.Bahçe'de deprem! Löw'den Özil'i yıkan haber 18:22
Balıkesirspor'da Giray Bulak dönemi sona erdi! Balıkesirspor'da Giray Bulak dönemi sona erdi! 18:20
"İnşallah Trabzonspor şampiyon olacak" "İnşallah Trabzonspor şampiyon olacak" 17:44
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! 17:40
Daha Eski
Trabzonspor'dan güldüren Cornelius paylaşımı! Trabzonspor'dan güldüren Cornelius paylaşımı! 17:07
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! 16:56
Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine... Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine... 16:50
Arda'nın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada... Arda'nın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada... 16:42
Fenerbahçe'ye Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü! Fenerbahçe'ye Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü! 16:09
'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 15:36