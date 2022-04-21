Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in son durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemeyen yıldız futbolcuyla ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye transferi büyük bir sükse yaratan ancak beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremeyen 33 yaşındaki futbolcu, yeniden kendini gösterebilmek için fırsat bekliyor.