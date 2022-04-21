Fenerbahçe'de deprem! Joachim Löw'den Mesut Özil'i yıkan haber

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in son durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemeyen yıldız futbolcuyla ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in son durumu merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemeyen yıldız futbolcuyla ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'ye transferi büyük bir sükse yaratan ancak beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremeyen 33 yaşındaki futbolcu, yeniden kendini gösterebilmek için fırsat bekliyor.
MENAJERİ YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK!
Mesut Özil'in menajerinin yakın zamanda sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği ve yıldız oyuncunun geleceğinin yapılan toplantı sonrası netleşebileceği ifade ediliyor.
MESUT'UN GELECEĞİ LÖW'E BAĞLI!
Alman basınından Sportbild'in haberine göre; Mesut Özil'e yeni bir fırsat verilip verilmeyeceği birlikte dünya kupasını kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı.
Söz konusu haberde, Fenerbahçe'nin yaz aylarında başında olacak teknik direktörün, planlamasında Mesut Özil'e yer vermesi durumunda bir şans daha elde edeceğinin altı çizildi.
LÖW FENERBAHÇE'YE ÇOK UZAK!
Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki kaderinin, Joachim Löw ile yakından ilişkili olduğu ifade edilse de Alman teknik adamın sarı-lacivertlilerle anlaşmaya çok uzak olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Mesut Özil ile devam etmek istememesi durumunda yeni adresinin yüksek ihtimalle MLS olacağı iddia edildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 26 resmi maça çıkan Mesut Özil 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.