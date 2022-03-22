Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Spor haberi... Süper Lig'in ilk 30 haftası sonunda topladığı 53 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon bazı isimler beklentileri karşılarken, büyük umutlarla kadroya katılan bazı isimlerse beklentilerin altında kaldı. Bunlardan biri de Mesut Özil olurken Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarlarından Hakkı Yalçın bu konuya dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 09:32
SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Fenerbahçe'ye Konyaspor maçını taraftar kazandırdı. Hem tribünlerden destek verdiler hem de ilk yarının sonunda "Arda Güler" sesleriyle İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe davet ettiler.

SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Çünkü ilk yarıda takımın eksik oynadığını tribünler gördü, maçı da ikinci yarıdaki değişiklikler döndürdü. Sahada muhteşem bir Kim Min-Jae vardı, onun yanına Crespo'yu ilave edebilirim ama forması terlememiş iki kişi daha vardı.

SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Biri İrfan Can Kahveci diğeri Mesut Özil. İrfan Can berberlik golü öncesindeki frikiğin dışında oyunda hiç yok. Onun için futbol iki basamaklı merdiven, oysa Crespo 20 basamaklı merdiveni kim bilir kaç kez indi çıktı.

SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Gelelim Mesut Özil'e. İyi bir Mesut Özil dünyanın her takımında oynar ama Fenerbahçe'de izlediğimiz Mesut Özil hiçbir takımda oynayamaz.

SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Hiçbir riske girmeyen, sorumluluk almayan ve metrekare hesabı oynayan Mesut Özil'in oynatılması için baskı yapıldığına hiç şüphem yok.

SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Böyle bir Mesut'u oynatmakla hem adına yazık ediliyor hem o formayı hak edenlere.

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