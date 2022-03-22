SPOR HABERİ - Usta isimden flaş Mesut Özil yorumu! "Hiçbir takımda oynayamaz"

Fenerbahçe'ye Konyaspor maçını taraftar kazandırdı. Hem tribünlerden destek verdiler hem de ilk yarının sonunda "Arda Güler" sesleriyle İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe davet ettiler.
Çünkü ilk yarıda takımın eksik oynadığını tribünler gördü, maçı da ikinci yarıdaki değişiklikler döndürdü. Sahada muhteşem bir Kim Min-Jae vardı, onun yanına Crespo'yu ilave edebilirim ama forması terlememiş iki kişi daha vardı.
Biri İrfan Can Kahveci diğeri Mesut Özil. İrfan Can berberlik golü öncesindeki frikiğin dışında oyunda hiç yok. Onun için futbol iki basamaklı merdiven, oysa Crespo 20 basamaklı merdiveni kim bilir kaç kez indi çıktı.