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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Inter ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki orta saha için görüşmelerin başladığı iddia edildi. Makedon oyuncunun son durumunu yakından takip eden eski kulübü Fenerbahçe, transferin gerçekleşmesi durumunda satıştan pay alacak. Peki sarı-lacivertlilerin kasasına ne kadar girecek? İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 11:43
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, artan performansını Napoli'de sürdürdü ve transferin gözdesi haline geldi.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Serie A'nın dikkat çeken isimlerinden biri haline dönüşen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter ve Milan'ın kıskacına girdi. İtalya'nın dev kulüplerinin Eljif Elmas için yarışta oldukları belirtildi.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

ELJIF ELMAS MILANO DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Akşam'ın Marca'dan derlediği habere göre, Milan, Eljif Elmas'ı sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Milan'ın bu transferi bitirmesi için ezeli rakibi Inter'i de alt etmesi gerekecek.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Napoli ile Milano temsilcileri arasındaki görüşmeler başlangıç düzeyinde. Franck Kessie'nin Barcelona'ya satılması ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini tamamlamak isterken, Napoli'ye takas ihtimalini de sunmuş durumda.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Eljif Elmas için 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken Milan'ın Napoli'ye Ante Rebic'i takasta teklif edeceği belirtiliyor. Ancak, Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in bu takasa sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

INTER, FENERBAHÇE'DEN BERİ TAKİP EDİYOR
Inter' tarafında ise Nicolo Barella'nın adının Real Madrid ile geçmesi sonrası Eljif Elmas transferi daha da önem kazandı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Inter'in Antonio Conte döneminde Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı istediği ve Türkiye'deyken 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği biliniyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

FENERBAHÇE SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK MI?
Eljif Elmas, 2019 yılında 16.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Napoli ile yaptığı anlaşmada sonraki transferden payı bulunuyor. Lâkin bu ücret, üst sınırıyla belirlenen bir yüzdeden hesaplanmıyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline göre, 1.5 milyon Euro bonus alma ihtimali bulunuyor.

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