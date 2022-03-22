Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'ta transfer piyangosu! Kasaya girecek rakam...

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, artan performansını Napoli'de sürdürdü ve transferin gözdesi haline geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas, artan performansını Napoli'de sürdürdü ve transferin gözdesi haline geldi.
Serie A'nın dikkat çeken isimlerinden biri haline dönüşen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter ve Milan'ın kıskacına girdi. İtalya'nın dev kulüplerinin Eljif Elmas için yarışta oldukları belirtildi.
ELJIF ELMAS MILANO DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Akşam'ın Marca'dan derlediği habere göre, Milan, Eljif Elmas'ı sezon sonu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Milan'ın bu transferi bitirmesi için ezeli rakibi Inter'i de alt etmesi gerekecek.
Napoli ile Milano temsilcileri arasındaki görüşmeler başlangıç düzeyinde. Franck Kessie'nin Barcelona'ya satılması ihtimali nedeniyle Milan, Eljif Elmas transferini tamamlamak isterken, Napoli'ye takas ihtimalini de sunmuş durumda.
Eljif Elmas için 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken Milan'ın Napoli'ye Ante Rebic'i takasta teklif edeceği belirtiliyor. Ancak, Napoli'nin başkanı De Laurentiis'in bu takasa sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
INTER, FENERBAHÇE'DEN BERİ TAKİP EDİYOR
Inter' tarafında ise Nicolo Barella'nın adının Real Madrid ile geçmesi sonrası Eljif Elmas transferi daha da önem kazandı.
Inter'in Antonio Conte döneminde Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı istediği ve Türkiye'deyken 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği biliniyor.
FENERBAHÇE SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK MI?
Eljif Elmas, 2019 yılında 16.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Napoli'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Napoli ile yaptığı anlaşmada sonraki transferden payı bulunuyor. Lâkin bu ücret, üst sınırıyla belirlenen bir yüzdeden hesaplanmıyor.
Fenerbahçe'nin Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline göre, 1.5 milyon Euro bonus alma ihtimali bulunuyor.