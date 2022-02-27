Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ikinci devresinin ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda saat 12:00'de oynanacak maç FBTV ve BJK TV Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi'nde 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucu 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Vodafone ise 30 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.



