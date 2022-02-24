Slavia Prag - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal konuştu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe, rakibine yine aynı skorla 3-2 mağlup olup, Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

Buraya turu geçmek için gelmiştik. Maça dengeli başladık. Beklemediğimiz bir gol yedik. Ferdi'nin sakatlanmasından dolayı yerine oyuncu sokana kadar ikinci golü de yedik. Daha sonra golle cevap verdik. İkinci devreye rakibimiz sert başladı ve 3. golü yedik.



Oyunun son bölümlerinde yaptığımız değişikliklerle maçı dengeledik. Ancak bugün genel anlamda çok istediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık. 3-2 kaybettik ve elendik. Üzgünüz.