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Benzia rakip oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, bu kez rakip takım formasıyla Kadıköy'e çıktı. 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Cezayirli yıldız 3 sezon sonra Ülker Stadı çimlerine bastı. Maçta bir gol attı ancak ofsayta takıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Benzia rakip oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, bu kez rakip takım formasıyla Kadıköy'e çıktı. 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Cezayirli yıldız 3 sezon sonra Ülker Stadı çimlerine bastı. Maçta bir gol attı ancak ofsayta takıldı.

HATAY'DA 3 EKSİK
Konuk ekip Hatayspor dünkü F.Bahçe karşılaşmasında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Bordo-beyazlı ekipte Burak ile Falette sakatlıkları, Fatih Kurucuk ise cezası sebebiyle mücadelede görev alamadı. 18'den sonra stoperde orta sahalar görev yaptı.

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