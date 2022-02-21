Benzia rakip oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, bu kez rakip takım formasıyla Kadıköy'e çıktı. 2018-19 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Cezayirli yıldız 3 sezon sonra Ülker Stadı çimlerine bastı. Maçta bir gol attı ancak ofsayta takıldı.



HATAY'DA 3 EKSİK

Konuk ekip Hatayspor dünkü F.Bahçe karşılaşmasında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Bordo-beyazlı ekipte Burak ile Falette sakatlıkları, Fatih Kurucuk ise cezası sebebiyle mücadelede görev alamadı. 18'den sonra stoperde orta sahalar görev yaptı.