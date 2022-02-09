Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR İDDİASI

Akşam'da yer alan habere göre; Hollanda altyapı milli takımlarında forma giymesine karşın geçtiğimiz günlerde A Milli Takımı tercih ederek gelecek sezondan itibaren yerli statüsünde oynayacak olan Ferdi Kadıoğlu, yönetimin tüm hamlelerine rağmen Fenerbahçe ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.