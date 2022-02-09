Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR İDDİASI
Akşam'da yer alan habere göre; Hollanda altyapı milli takımlarında forma giymesine karşın geçtiğimiz günlerde A Milli Takımı tercih ederek gelecek sezondan itibaren yerli statüsünde oynayacak olan Ferdi Kadıoğlu, yönetimin tüm hamlelerine rağmen Fenerbahçe ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.
ÖNCELİĞİ GELEN TEKLİFLER
Önceliği taliplerine veren Ferdi Kadıoğlu, menajerine konuyla ilgili tam yetki verdi. Hatırlanacağı üzere Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz günlerde Nottingham Forest devreye girmiş, oyuncunun menajeri apar topar İngiltere'ye görüşmeye gitmişti.
TARAFTARLAR ENDİŞELİ
Ferdi Kadıoğlu'ndaki belirsizlik Fenerbahçeli taraftarlarını da endişelendiriyor. Taraftarlar çok şey bekledikleri genç futbolcunun takımda kalmasını istiyor.
89 MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe ile bugüne kadar 89 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 9 gol ve 11 asist kaydetti. Ferdi bu sezon ise sarı lacivertli formayla 27 karşılaşmada görev yaparken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.