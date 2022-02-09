Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderin 20 puan gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahasında Kayserispor'a elenen Fenerbahçe'de bir de sözleşme krizi patlak verdi. Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertliler ile yeni kontrat yapmaya yanaşmadığı iddia edildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 12:50
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR İDDİASI

Akşam'da yer alan habere göre; Hollanda altyapı milli takımlarında forma giymesine karşın geçtiğimiz günlerde A Milli Takımı tercih ederek gelecek sezondan itibaren yerli statüsünde oynayacak olan Ferdi Kadıoğlu, yönetimin tüm hamlelerine rağmen Fenerbahçe ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

ÖNCELİĞİ GELEN TEKLİFLER

Önceliği taliplerine veren Ferdi Kadıoğlu, menajerine konuyla ilgili tam yetki verdi. Hatırlanacağı üzere Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz günlerde Nottingham Forest devreye girmiş, oyuncunun menajeri apar topar İngiltere'ye görüşmeye gitmişti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

TARAFTARLAR ENDİŞELİ

Ferdi Kadıoğlu'ndaki belirsizlik Fenerbahçeli taraftarlarını da endişelendiriyor. Taraftarlar çok şey bekledikleri genç futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi! Yeni sözleşme...

89 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe ile bugüne kadar 89 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 9 gol ve 11 asist kaydetti. Ferdi bu sezon ise sarı lacivertli formayla 27 karşılaşmada görev yaparken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

DİĞER
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a, eski eşi Gonca Sağlam'dan olay gönderme! Paylaşımlarıyla topa tuttu: Gittiğin yerde kal...
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç bir haftadır aranıyor! Kaçak Yağmur bulunduğu yerde yakalanıp cezaevine konulacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor