Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Efecan Karaca transferinde flaş gelişme! F.Bahçe...

FENERBAHÇE HABERİ: Efecan Karaca transferinde flaş gelişme! F.Bahçe...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca'yı almıştı. Taraflar bu transferde anlaşma sağlayamadı ve sarı lacivertliler, Efecan Karaca'dan vazgeçti. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 22:53
FENERBAHÇE HABERİ: Efecan Karaca transferinde flaş gelişme! F.Bahçe...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca'yı almıştı.

A Spor'un haberine göre; taraflar bu transferde anlaşma sağlayamadı ve sarı lacivertliler, Efecan Karaca'dan vazgeçti.

EFECAN KARACA'NIN KARİYERİ

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca, Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyerspor ve son olarak Alanyaspor formaları giydi.

Efecan Karaca, bu sezon oynadığı 21 lig maçında 2 gol atıp 9 asist yaptı.

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