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Fenerbahçe Altay 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Altay'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun kaydetti. Altay'ın tek golü Rayan'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:07
Fenerbahçe Altay 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Zorlu müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun kaydetti. Altay'ın tek golü Rayan'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltti. Altay ise 18 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 2 MAÇ SONRA KAZANDI!
Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı. Kötü gidişatı durduramayan İzmir ekibi üst üste 7. maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Altay ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 15 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

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