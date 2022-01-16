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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleden 1 puanla ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için bomba bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelen Eran Zahavi için yeniden devreye girdiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 14:58
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

Bu sezon Spor Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve teknik direktör İsmail Kartal ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe, ligde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile berabere kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

Sarı lacivertliler maçın büyük bir bölümünde pozisyon bulmakta hatta şut atmakta güçlük yaşadı. Bir süredir takımın iyi bir forvete ihtiyacı olduğu bilincinde olan yönetim, bu maçın ardından kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin sezon başında ismi geçen yıldız futbolcu için yeniden devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

ERAN ZAHAVI ÇOK YAKIN

İspanyol basınında yer alan haberde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Eran Zahavi'nin sarı-lacivertlilere çok yakın olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

Eylül 2020'de Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan İsrailli golcünün Haziran 2022'de sözleşmesi sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

Haberde, PSV Eindhoven'ın İsrail'li forvet ile herhangi bir sözleşme uzatma görüşmesi gerçekleştirmediğini, Zahavi'nin bu kez Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

ARSENAL DEVREYE GİREBİLİR

Eran Zahavi'nin ayrıca Arsenal'in gündeminde olduğu ve Alexandre Lacazette ve Aubameyang'ın ayrılışı göz önüne alındığında Arteta'nın bu transfere sıcak bakacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

PSV Eindhoven ile bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 34 yaşındaki golcü, takımına 8 gol 7 asistlik katkı sağladı.

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