FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de eski aşk yeniden alevlendi! Eran Zahavi çok yakın

Bu sezon Spor Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve teknik direktör İsmail Kartal ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe, ligde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile berabere kaldı.
Bu sezon Spor Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve teknik direktör İsmail Kartal ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe, ligde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile berabere kaldı.
Sarı lacivertliler maçın büyük bir bölümünde pozisyon bulmakta hatta şut atmakta güçlük yaşadı. Bir süredir takımın iyi bir forvete ihtiyacı olduğu bilincinde olan yönetim, bu maçın ardından kolları sıvadı.
ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ
İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin sezon başında ismi geçen yıldız futbolcu için yeniden devreye girdiği iddia edildi.
ERAN ZAHAVI ÇOK YAKIN
İspanyol basınında yer alan haberde, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Eran Zahavi'nin sarı-lacivertlilere çok yakın olduğu yazıldı.
Eylül 2020'de Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan İsrailli golcünün Haziran 2022'de sözleşmesi sona eriyor.
Haberde, PSV Eindhoven'ın İsrail'li forvet ile herhangi bir sözleşme uzatma görüşmesi gerçekleştirmediğini, Zahavi'nin bu kez Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu yazıldı.
ARSENAL DEVREYE GİREBİLİR
Eran Zahavi'nin ayrıca Arsenal'in gündeminde olduğu ve Alexandre Lacazette ve Aubameyang'ın ayrılışı göz önüne alındığında Arteta'nın bu transfere sıcak bakacağı aktarıldı.
PSV Eindhoven ile bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 34 yaşındaki golcü, takımına 8 gol 7 asistlik katkı sağladı.