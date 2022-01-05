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Fenerbahçe'de Serdar Aziz sözleşmeyi kaptı! Yeni maaşı...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı seçmesinin ardından genç futbolcuyla yeni sözleşme yapacak olan sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz belirsizliği de sona erdi. Yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere ayrı bir önem veren yönetim, tecrübeli stoperle kontrat uzatacak. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 10:44 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 10:45
Fenerbahçe'de Serdar Aziz imzalıyor! Yeni maaşı...

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bilmecesi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli stoperle yeni sözleşme yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz imzalıyor! Yeni maaşı...

Önümüzdeki sezon yabancı kriterlerinde 7+4 uygulamasının hayata geçmesiyle yönetimin takımda tutmak istediği 31 yaşındaki stopere yıllık 8 ila 10 milyon lira arasında bir teklifin sunulacağı gelen duyumlar arasında.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz imzalıyor! Yeni maaşı...

Geçtiğimiz sezon maaşından 2 milyon lira fedakarlık yaparak yönetimin takdirini kazanan Serdar Aziz'le uzlaşılarak sözleşme imzalanması bekleniyor.

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