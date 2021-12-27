Haberler Fenerbahçe Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı: 'Beraat' onandı

Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı: 'Beraat' onandı

Son dakika haberi: İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:23
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı: 'Beraat' onandı

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci sona erdi. İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "3 Temmuz 2011'de başlayan ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sn. Aziz Yıldırım, Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

DİĞER
Son dakika: Sporting Lizbon taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım! Ronaldo'nun annesi...
Süper Lig'de ilk ayrılık! Çaykur Rizespor'da İlknur Aktaş görevini bıraktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor