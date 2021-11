Fenerbahçe kayıp

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla Avrupa Ligi'ne veda etti. İlk yarıda daha etkili oynayan sarı-lacivertliler, 18'de İrfan Can ile direğe takıldı. Berisha ile iki fırsatı daha kullanamayan Kanarya ikinci yarıda durunca, Olympiakos üstünlüğü ele aldı. Üst üste fırsatlar kaçıran kırmızı- beyazlılar, son dakikada Tiquinho ile golü bularak sahadan 1-0 galip ayrıldı.



İKİLİ AVERAJLA GEÇTİ

D Grubu'nda 5 maç sonunda 5 puan toplayan Fenerbahçe, 2 puanda kalan Royal Antwerp'e ikili averajda üstünlük sağladığı için 3. sırayı garantiledi ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkını elde etti. Antwerp elenirken, grubun birincisi son hafta belli olacak. Kanarya formaliteye dönen son maçında 9 Aralık Perşembe günü Kadıköy'de Frankfurt'u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp ile deplasmanda oynayacak.



4'LÜ BAŞLADI!..

Galatasaray derbisinde 3'lü savunmadan vazgeçip 4'lü savunmaya dönen Vitor Pereira, Olympiakos karşısına da aynı dizilişle çıktı. Kim ile Tisserand defansın göbeğinde yer alırken, sol bekte Novak oynadı. Sağ bekte Ferdi'nin yerine bu kez Osayi görev yaptı. Osayi ve Novak ataklara da destek verdi. Pereira 2. yarının ortasında yine 3'lü defansa döndü.



İRFAN DİREĞE TAKILDI

İrfan Can Kahveci ilk yarıda sahanın yıldızıydı. Sarı-lacivertli oyuncu, derbinin ardından Olympiakos karşısında da klas çalımları ve pasları ile şov yaparken bir şutunda top yan direkten geri geldi. Pereira, 65. dakikada İrfan'ı kenara alırken, sosyal medyada taraftarlar bu karara tepki gösterdi.



İSABETLİ ŞUTU YOK

Kanarya karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı. İrfan Can Kahveci ile bir kez direğe takılan sarı-lacivertliler, 2009/10'dan bu yana ön elemeler hariç ilk kez bir Avrupa kupası maçında isabetli şut çekemedi.