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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Ali Koç'un uyarısı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İslam dünyasının cuma günlerini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutlayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, son yaptığı paylaşımda "Asla birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları daima kardeş olun" ifadelerine yer verdi. Bu gönderinin, başkan Ali Koç'un dün yıldız isme yaptığı uyarının ardından gelmesi dikkat çekti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 12:04 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 13:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Ali Koç'un uyarısı sonrası...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, cuma günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Türk asıllı Alman yıldız paylaşımında, "Asla birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları daima kardeş olun" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

ALİ KOÇ'UN UYARISI SONRASI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Mesut Özil'in 17 Eylül'den beri ilk kez cuma paylaşımı yapması ve bu paylaşımın başkan Ali Koç'un dün yaptığı, "Hocamızın, Mesut'a karşı bir ön yargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı" açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

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