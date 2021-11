FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den cuma paylaşımı! Ali Koç'un uyarısı sonrası...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, cuma günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Türk asıllı Alman yıldız paylaşımında, "Asla birbirinizden nefret etmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbiriniz hakkında kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları daima kardeş olun" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

ALİ KOÇ'UN UYARISI SONRASI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Mesut Özil'in 17 Eylül'den beri ilk kez cuma paylaşımı yapması ve bu paylaşımın başkan Ali Koç'un dün yaptığı, "Hocamızın, Mesut'a karşı bir ön yargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı" açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Never hate each other; never be jealous of each other, never think ill of each other; never boycott each other. Always remain brothers unto each other, o servants of Allah 🤲🏼❤️🇮🇳🕌☪️ || अल्हम्दुलिल्लाह || #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/tDqqY1Wi2I