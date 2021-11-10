Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Khazri, Fransa Ligi'nde oynadığı 12 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, ülkesi Tunus 'un da Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmasında 3 gol sevinci yaşadı.

Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes ve St.Etienne formaları giyen Khazri, 379 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 kez rakip fileleri havalandıran Tunuslu futbolcu, 58 de asist yaptı.