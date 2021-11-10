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Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper lig'de son olarak sahasında Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Kanarya, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St.Etienne'de forma giyen Tunuslu yıldız Wahbi Khazri için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 18:17
Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Ara transfer sezonunda, kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer söylentileri çıkmaya başladı.

Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Africafootunited.com'da yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin St.Etienne formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapan Wahbi Khazri girişimlerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcüyü ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı belirtilen sarı-lacivertlilerin, tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Khazri, Fransa Ligi'nde oynadığı 12 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, ülkesi Tunus'un da Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmasında 3 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Wahbi Khazri transferinde ısrarcı

Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes ve St.Etienne formaları giyen Khazri, 379 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 kez rakip fileleri havalandıran Tunuslu futbolcu, 58 de asist yaptı.

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