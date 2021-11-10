Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Marcel Tisserand...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Marcel Tisserand...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Kongo'lu savunmacısı Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı. Kongo Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre Tisserand, kamp kadrosundan çıkarıldı. Kongo milli takım teknik direktörü Hector Cuper, Tisserand yerine Arsène Zola'yı kadroya dahil etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:06
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Marcel Tisserand...

Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand'dan kötü haber geldi. Kongo Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldızı sakatlandı.

11 Kasım Perşembe günü Kongo'nun Tanzanya ile oynayacağı maç öncesi Kongo Futbol Federasyonu'nu, yıldız ismin kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan Kongo teknik direktörü Hector Cuper, Tisserand yerine Arsene Zola'yı takıma dahil etti. Bununla beraber Tisserand'ın sakatlığının sebebi açıklanmadı.

Marcel Tisserand, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 920 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor