FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Marcel Tisserand...

Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand'dan kötü haber geldi. Kongo Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldızı sakatlandı.
11 Kasım Perşembe günü Kongo'nun Tanzanya ile oynayacağı maç öncesi Kongo Futbol Federasyonu'nu, yıldız ismin kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Öte yandan Kongo teknik direktörü Hector Cuper, Tisserand yerine Arsene Zola'yı takıma dahil etti. Bununla beraber Tisserand'ın sakatlığının sebebi açıklanmadı.
Marcel Tisserand, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 920 dakika sahada kaldı.