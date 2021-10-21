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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe UEFA'da siftah için sahada! İşte Vitor Pereira'nın Antwerp 11'i

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 3 puanını almak için sahaya çıkıyor. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki 3. maçında bu akşam Antwerp’i konuk edecek. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve öğrenciler, Royal Antwerp'i seyircisi önünde mağlup ederek moral bulmak ve siftar yapmak istiyor. İşte Vitor Pereira'nın muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe UEFA'da siftah için sahada! İşte Vitor Pereira'nın Antwerp 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada Olympiakos'a Kadıköy'de 3-0 yenilmişti. Kanarya, Antwerp'i mağlup ederek hem ilk galibiyetini almayı hem de Trabzonspor maçı sonrası bozulan moralleri düzeltmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - ANTWERP MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE - Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi, Mesut, Rossi, Ferdi, Berisha
ANTWERP - Butez, Dessoleil, Almeida, Bataille, Delaet, Yusuf, Verstraete, Fischer, Balikwisha, Frey, Benson

FENER'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp'e karşı forma giyemeyece. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da görev alamayacak.

7.RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Anderlecht ile 6 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 7 gol yedi.

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