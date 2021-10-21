Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Anterp maçında, alacağı galibiyetle hem Avrupa'daki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak, hem de taraftarı önünde önemli bir zafer elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Antwerp maçının ilk 11'inde kimler var? İşte Fenerbahçe - Antwerp maçına dair bilmeniz gerekenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:21
Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek. Bu maç öncesi Belçika ekibinde Radja Nainggolan, Sander Coopman, Bjorn Engels, Bruny Nsimba ve Sam Vines'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Antwerp ile karşılaşacağı maç yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Berisha, Valencia

SON DAKİKA