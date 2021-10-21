Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek. Bu maç öncesi Belçika ekibinde Radja Nainggolan, Sander Coopman, Bjorn Engels, Bruny Nsimba ve Sam Vines'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Antwerp ile karşılaşacağı maç yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Gustavo, Ferdi, Mesut, Berisha, Valencia