FENERBAHÇE HABERLERİ: Samatta'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'den sezon başında Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta, Belçika'da geniş bir röportaj verdi ve İngiltere'de yaşadıklarını, İstanbul'a geçiş sürecini anlattı. İşte Samatta'nın sözleri...
Fenerbahçe'den sezon başında Antwerp'e kiralanan Mbwana Samatta, Belçika'da geniş bir röportaj verdi ve İngiltere'de yaşadıklarını, İstanbul'a geçiş sürecini anlattı. İşte Samatta'nın sözleri...
Aston Villa'ya gittiğim için bir pişmanlığım yok. Beni zaman makinesine koysanız ve, 'Ayrıldıktan 2 ay sonra corona patlayacak, 3 ay oturmak zorunda kalacaksın' deseniz yine de aynı tercihi yapardım. Burada Premier Lig'den bahsediyoruz.
Açıkçası Fenerbahçe'ye gittiğimde Aston Villa'dan ayrılmak istemiyordum. Takımda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ancak kısa sürede çok şey değişti. Yeni bir sportif direktör, yeni bir yönetim...
Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediler ve burada benim yerim yoktu. Kalabilir miydim? Evet, takımda kalabilirdim ancak hiçbir şeyi zorlamak istedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez.
Aston Villa'dan ayrılmak acı vericiydi ancak karar vermek zorundaydım. Karşıma birden Fenerbahçe çıktı. Büyük bir takım, büyük taraftarları var ve dünyanın her yerinde tanınıyor.
Gelecekte tekrar Premier Lig'de oynamak isterim ancak şu anda kendimi tamamen Antwerp'e odaklamış durumdayım. Yüzde 100, hatta daha fazla. Gelecekle ilgili fazla konuşmak istemiyorum, ne olacağını bilemezsiniz. Ne gelecekse, ona hazırım.