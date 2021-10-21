FENERBAHÇE HABERLERİ: Samatta'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediler ve burada benim yerim yoktu. Kalabilir miydim? Evet, takımda kalabilirdim ancak hiçbir şeyi zorlamak istedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez.

Aston Villa'dan ayrılmak acı vericiydi ancak karar vermek zorundaydım. Karşıma birden Fenerbahçe çıktı. Büyük bir takım, büyük taraftarları var ve dünyanın her yerinde tanınıyor.