Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezon başında 1,5 milyon euro karşılığında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos 'un Sarı-Lacivertlilerle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

"GENÇLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Öte yandan Emre Belözoğlu dün yaptığı açıklamada "Bu haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Gelecek sene genç ve dinamik bir takım olma hedefimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.