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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan ve birkaç gün önce Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan genç teknik adam, sarı-lacivertlilerden takviye yapmaya hazırlanıyor. Belözoğlu'nun, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer ettiği Mauricio Lemos'u Başakşehir'e kazandırmak için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:18
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan ve birkaç gün önce Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan genç teknik adam, sarı-lacivertlilerden takviye yapmaya hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

Akşam'ın haberine göre Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'la yapmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 'kefilim' diyerek transfer ettiği Mauricio Lemos'u yeni sezonda kadrosuna katacak.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği ve sezon sonuna kadar Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos transferinde Fenerbahçe'nin Başakşehir'e zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İki ekip arasındaki iyi ilişkiler ve Emre Belözoğlu faktörü sebebiyle transfere kesin gözüyle bakılıyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1,5 milyon euro karşılığında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'un Sarı-Lacivertlilerle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

"GENÇLEŞMEMİZ GEREKİYOR"

Öte yandan Emre Belözoğlu dün yaptığı açıklamada "Bu haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Gelecek sene genç ve dinamik bir takım olma hedefimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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