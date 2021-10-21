Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'u transfer edecek!

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan ve birkaç gün önce Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan genç teknik adam, sarı-lacivertlilerden takviye yapmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'la yapmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 'kefilim' diyerek transfer ettiği Mauricio Lemos'u yeni sezonda kadrosuna katacak.
FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK
Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği ve sezon sonuna kadar Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos transferinde Fenerbahçe'nin Başakşehir'e zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İki ekip arasındaki iyi ilişkiler ve Emre Belözoğlu faktörü sebebiyle transfere kesin gözüyle bakılıyor.