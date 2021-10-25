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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de son iki maçını kaybetmesiyle Vitor Pereira'nın koltuğu sallanmaya başlarken, sarı-lacivertli taraftarların da sabrı iyice taştı. Alınan başarısız sonuçların ardından Emre Belözoğlu ile yolları ayırma sürecini tekrar gündeme taşıyan sarı-lacivertliler, Başakşehir kariyerine 2'de 2'yle başlayan genç teknik adama sosyal medyada övgüler yağdırırken, başkan Ali Koç'u ise sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ve yönetim sert şekilde eleştirilmeye başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor mücadelesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunarak tepkilerini dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

Başarısız sonuçlar sonrası sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu ile yolların ayrılma süreci tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçeli futbolseverler, Ali Koç yönetimini Pereira tercihi nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik almış, sarı-lacivertlilerin yeni sezona da Belözoğlu ile başlaması öngörülmüştü ancak başkan Ali Koç, genç teknik adam ile sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasına karar vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

EMRE BELÖZOĞLU 2'DE 2'YLE BAŞLADI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışında birçok takımdan teklif alan Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Belözoğlu'nun Başakşehir kariyeri de müthiş başladı. Genç teknik adam yeni takımıyla ilk maçında Beşiktaş'ı mağlup ederken bu hafta da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla devirdi ve 2'de 2 yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

"BELÖZOĞLU'NU GERİ GETİRİN"
Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararını tekrar gündeme getirdi. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının hatalı bir karar olduğunu dile getiren taraftarlar, "Emre Belözoğlu'nu geri getirin", "Gitmemesi gereken tek kişi Emre Belözoğlu idi.", "Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığı gün kaybetti" gibi yorumlar yaparak, başkan Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

KİMSEYLE ANLAŞAMAYINCA PEREIRA GELDİ
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe haziran ayı başında Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmış, ardından 1 ay boyunca boştaki uluslararası birçok teknik adama teklif götürülmüş, hiçbiriyle anlaşma sağlanamayınca boşta olan Vitor Pereira'da karar kılınmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

PEREIRA, BELÖZOĞLU'NUN GERİSİNDE KALDI
Öte yandan Emre Belözoğlu Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezonun son 10 maçında takımın başında yer almış ve sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan toplamıştı. Yeni sezonda göreve gelen Vitor Pereira ise yine 10 maçlık lig periyodunda 19 puan topladı ve Belözoğlu'nun 4 puan gerisinde kaldı.

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