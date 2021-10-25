FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

EMRE BELÖZOĞLU 2'DE 2'YLE BAŞLADI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışında birçok takımdan teklif alan Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Belözoğlu'nun Başakşehir kariyeri de müthiş başladı. Genç teknik adam yeni takımıyla ilk maçında Beşiktaş'ı mağlup ederken bu hafta da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla devirdi ve 2'de 2 yaptı.

"BELÖZOĞLU'NU GERİ GETİRİN"

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararını tekrar gündeme getirdi. Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının hatalı bir karar olduğunu dile getiren taraftarlar, "Emre Belözoğlu'nu geri getirin", "Gitmemesi gereken tek kişi Emre Belözoğlu idi.", "Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığı gün kaybetti" gibi yorumlar yaparak, başkan Koç'u sert sözlerle eleştirdi.