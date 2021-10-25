FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu pişmanlığı! Taraftar isyan etti

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ve yönetim sert şekilde eleştirilmeye başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor mücadelesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunarak tepkilerini dile getirdi.
Başarısız sonuçlar sonrası sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu ile yolların ayrılma süreci tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçeli futbolseverler, Ali Koç yönetimini Pereira tercihi nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.
Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik almış, sarı-lacivertlilerin yeni sezona da Belözoğlu ile başlaması öngörülmüştü ancak başkan Ali Koç, genç teknik adam ile sürpriz bir şekilde yolların ayrılmasına karar vermişti.