Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu'dan eleştirilere sert cevap!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Mergim Berisha, henüz istenilen performansı sergileyemezken, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçında da etkisiz kalmıştı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ise maçın ardından hem Berisha'ya hem de Alman futbolcunun eşi Vesa Vllasaliu'ya sosyal medyadan hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdi.

Eşi Berisha ile fotoğraflarını paylaşmasının ardından tepki dolu mesajlar alan Vllasaliu, bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşıp bir de açıklama yayınladı.

Bersiha'nın eşi, yaptığı paylaşıda, "Sevgili taraftarlar ve profil ajanları, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarları, bu mesajların ardından sosyal medyada organize olarak Vesa Vllasaliu'ya destek mesajları verdi ve hakaret mesajları için özür diledi. Olumlu mesajlar sonrası mutlu olan Vesa Vllasaliu, "Destekleri için gerçek taraftarlara teşekkürler. Sizi seviyoruz." paylaşımında bulundu.