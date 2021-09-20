Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı. Sabah'ın haberine göre; takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.
62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.
BERISHA KAYIPLARDA
Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Berisha, Fenerbahçe formasıyla 3. maçta da beklentilerin altında kaldı. Başakşehir'e karşı sahada kaldığı 72 dakikada net fırsat yakalayamayan 23 yaşındaki golcü 21 kez topla buluştu, 4 şutunun 3'ünde isabet sağladı.