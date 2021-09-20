Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir karşısında etkisiz kalan sarı lacivertlilerde Alman santrfor Mergim Berisha'nın dünkü performansı Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı. Sabah'ın haberine göre; takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

BERISHA KAYIPLARDA

Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Berisha, Fenerbahçe formasıyla 3. maçta da beklentilerin altında kaldı. Başakşehir'e karşı sahada kaldığı 72 dakikada net fırsat yakalayamayan 23 yaşındaki golcü 21 kez topla buluştu, 4 şutunun 3'ünde isabet sağladı.

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