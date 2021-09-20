Son dakika spor haberi: Fenerbahçe taraftarının Mergim Berisha isyanı! Çileden çıkardı (FB spor haberi)

Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı. Sabah'ın haberine göre; takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.