Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Sosa kadroya alınmadı! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Vitor Pereira ise 3-4-3 sistemini takıma oturtmaya çalışıyor.

Portekizli teknik adamın yeni sisteminde Jose Sosa'yı ise düşünmediği ve Arjantinli yıldızı bu nedenle Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna almadığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan A Spor yorumcusu Volkan Demir, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Demir, paylaşımında, "Sosa hafif ağrılar dolayısıyla kadroya alınmadı. Takımdan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullandı.