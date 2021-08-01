Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Sosa kadroya alınmadı! Gidiyor mu?

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Sosa kadroya alınmadı! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'nin son oynadığı Greuther Fürth maçında kadroda yer almayan Jose Sosa'nın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Arjantinli yıldızın sakatlığının bulunduğunu ve bu yüzden kadroya alınmadığını belirterek, ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 19:25
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jose Sosa kadroya alınmadı! Gidiyor mu?

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Vitor Pereira ise 3-4-3 sistemini takıma oturtmaya çalışıyor.

Portekizli teknik adamın yeni sisteminde Jose Sosa'yı ise düşünmediği ve Arjantinli yıldızı bu nedenle Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna almadığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan A Spor yorumcusu Volkan Demir, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Demir, paylaşımında, "Sosa hafif ağrılar dolayısıyla kadroya alınmadı. Takımdan ayrılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullandı.

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