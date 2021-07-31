Burada olmak yeter!

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Steven Caulker, yeni sezonda tek hedeflerinin taraftarı mutlu etmek olduğunu söyledi. 29 yaşındaki savunmacı, "Uzun süredir başarı bekleyen taraftarlar var. Fenerbahçe gibi bir kulüpteyseniz sadece şampiyonluğu düşünerek oynamanız gerekir. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın hasretini bitirmek istiyoruz" dedi. 1.91'lik İngiliz futbolcu ayrıca takım kadrosunun kalitesinden bahsederek "Mesut gibi bir ismin olması bile başlı başına yeter. Bu ligin üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz" diye konuştu.