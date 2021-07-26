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Konum: Fenerbahçe

Hataysporlu Aaron Boupendza'nın dünkü paylaşımı heyecan yarattı. Topuk Yaylasın'da yaptıkları antrenmandan bir fotoğraf paylaşan Gabonlu yıldız konum olarak 'Fenerbahçe SK Topuk Yaylası Tesisleri' yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Konum: Fenerbahçe
Hataysporlu Aaron Boupendza'nın dünkü paylaşımı heyecan yarattı. Topuk Yaylasın'da yaptıkları antrenmandan bir fotoğraf paylaşan Gabonlu yıldız konum olarak 'Fenerbahçe SK Topuk Yaylası Tesisleri' yazdı. Fenerbahçe'de oynamak istediği bilinen forvetin bu hamlesi bir mesaj olarak değerlendirildi. İngiliz basını, 24 yaşındaki Boupendza ile Celtic'in de ilgilendiğini, Hatay'ın 12 milyon euro istediğini bildirdi.
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