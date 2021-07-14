Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Fabio Martins için yeniden devrede!

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fabio Martins, bir kez daha transfer listesine girdi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi Braga'da bulunan Portekiz kanat oyuncusuyla temasa geçtiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fabio Martins, bir kez daha transfer listesine girdi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi Braga'da bulunan Portekiz kanat oyuncusuyla temasa geçtiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.