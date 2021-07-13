Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bir dönem bitiyor! Volkan Demirel... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe çatısı altında efsaneleşen, uzun yıllar kaleyi koruyup son olarak antrenörlük yapan Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıyor. Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kendi yardımcılarını göreve getirmesi, Volkan Demirel'i farklı bir arayışa itti.

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Volkan Demirel'in, kısa süre içerisinde yol haritasını belirleyeceği ve sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Ali Koç ve yardımcı antrenörümüz Volkan Demirel yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın mensuplarının bilgisine sunarız." denildi.