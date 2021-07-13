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Fenerbahçe de devreye girdi! Transferde Ezgjan Alioski atağı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde olan yıldız futbolcu Ezgjan Alioski'yua teklif götürdü. Öte yandan Kanarya'nın, Alioski transferinde rakiplerine nazaran önde olduğu kaydedildi. Ezgjan Alioski'nin Leeds United ile olan sözleşmesi lig bitimiyle beraber sona ermişti. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe de devreye girdi! Transferde Ezgjan Alioski atağı

Sol bek için Arsenal'li Sead Kolasinac'tan haber bekleyen Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe de devreye girdi! Transferde Ezgjan Alioski atağı

Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü. Euro 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan Ezgjan Alioski, sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe de devreye girdi! Transferde Ezgjan Alioski atağı

MİLLİ TAKIMDA 46 MAÇTA 9 GOL

Boşta olduğu için başka talipleri de olan Alioski, futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısında yetiştikten sonra Lugano ve FC Schaffhaussen formaları giydi.

Fenerbahçe de devreye girdi! Transferde Ezgjan Alioski atağı

2017-18'de 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leeds United'e giden 29 yaşındaki sol bek, kariyeri boyunca 317 karşılaşmaya çıkıp toplamda 46 gol+42 asist üretti. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını da 46 kez giyen Ezgjan Alioski'nin ulusal forma altında da 9 golü bulunuyor.

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