Fenerbahçe de devreye girdi! Transferde Ezgjan Alioski atağı

Sol bek için Arsenal'li Sead Kolasinac'tan haber bekleyen Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü. Euro 2020'de Kuzey Makedonya formasıyla vitrine çıkan Ezgjan Alioski, sergilediği futbolla büyük beğeni toplamıştı.