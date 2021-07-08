Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira isimleri verdi! Kaio Jorge ve Gabriel Fuentes... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile de yola devam etmeme kararı aldı.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile de yola devam etmeme kararı aldı.
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, bu kararla birlikte kulüpten ayrılırken; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Adı Paulo Fonseca, Slaven Bilic, Marco Silva, Igor Angelovski, Nuno Espirito Santo, Marcelo Bielsa, Vladimir Petkovic, Lucien Favre ve Paulo Sousa gibi birçok isimle anılan Kanarya, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.
Fenerbahçe, 2015/2016 sezonunda da takımın başında yer alan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'yı takımın başında getirdi. Sarı-lacivertlilerdeki 2. dönemine başlayan deneyimli teknik adam, pazartesi günü Topuk Yaylası'nda kampa giren takımın başında yer aldı.
Fenerbahçe'de uzun süre teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağlayan, geçtiğimiz günlerde de Alanyaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz sezonlara nazaran daha durgun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken; adı Hulk, Fabio Martins, Sime Vrsaljko ve Edin Dzeko gibi isimlerle anılan Kanarya ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
KAIO JORGE SÜRPRİZİ
Dünyanın dört bir yanından genç oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Santos forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Kaio Jorge'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Yönetimin genç golcü için önümüzdeki günlerde Brezilya ekibine resmi teklif yapacağı öğrenildi.
KAIO JORGE KİMDİR?
Tam adı Kaio Jorge Pinto Ramos olan futbolcu, 24 Ocak 2002 tarihinde Brezilya'nın Olinda kentinde dünyaya geldi. Futbola Santos altyapısında başlayan genç forvet, Ocak 2019'da aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Santos ile 23 maçta forma giyen Jorge, 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021 yılına kadar devam eden Kaio Jorge, Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de 10 kez forma giydi ve 6 gol attı.
Jorge ile birlikte bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe'de sol bek transferi için de girişimler sürüyor. Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Çek futbolcudan istenen performası alamadı.
Novak'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, tecrübeli oyuncunun alternatifini Kolombiya'da buldu.
SOL BEKE GABRIEL FUENTES
Fenerbahçe'nin Kolombiya ekibi Junior FC'de forma giyen Gabriel Fuentes'i gündemine aldığını öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol bekin menajeriyle temas kurduğu ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağı iddia edildi.
GABRIEL FUENTES KİMDİR?
Tam adı Gabriel Rafael Fuentes Gomez olan futbolcu, 9 Şubat 1997 tarihinde Kolombiya'nın Santa Marta kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Barranquilla'dan Junior FC'ye transfer olan Kolombiyalı sol bek, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 6 asist kaydetti.