Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira isimleri verdi! Kaio Jorge ve Gabriel Fuentes... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de uzun süre teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. İlk olarak Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağlayan, geçtiğimiz günlerde de Alanyaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, diğer bölgeleri de güçlendirmek için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz sezonlara nazaran daha durgun bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken; adı Hulk, Fabio Martins, Sime Vrsaljko ve Edin Dzeko gibi isimlerle anılan Kanarya ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.