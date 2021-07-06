Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

Eğer Portekiz kulübü ikna olmazsa bu kez bonservis pazarlıkları başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins için 4 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor.

GEÇEN SEZON SON DAKİKADA İMZA YATMIŞTI

Fabio Martins uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında hem Braga hem de Portekizli yıldızla yine her konuda anlaşmış ancak transfer yatmıştı. Bunun nedeni Martins'in Al Shabab'tan gelen astronomik teklifi kabul etmesiydi. Ancak Martins, Suudi Arabistan'da mutlu olamayınca Braga'ya geri döndü. Suudi Arabistan Ligi'nde 26 maça çıkan Fabio Martins 9 gol atıp 4 asist yaptı.