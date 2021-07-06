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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Vitor Pereira, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede; beklere, kanatlara ve forvete birer takviye ile şampiyon olacaklarını belirtmişti. Diego Perotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yine aynı kalibrede bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Pereira'nın da onay verdiği Fabio Martins transferinde yaşananlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti'nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

1 YILDIR ONUN PEŞİNDELER

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yaklaşık 1 yıldır transfer gündeminde yer alan Fabio Martins'i bitirme noktasına getirdi. Pereira da vatandaşının transferine onayı verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

İLK HEDEF KİRALIK ALMAK

Yönetimin 27 yaşındaki Martins ile her konuda anlaştığı, Braga ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Fener'in ilk hedefi yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Eğer Portekiz kulübü ikna olmazsa bu kez bonservis pazarlıkları başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins için 4 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Kanarya'da sol kanada Portekizli yıldız Fabio Martins!

GEÇEN SEZON SON DAKİKADA İMZA YATMIŞTI

Fabio Martins uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında hem Braga hem de Portekizli yıldızla yine her konuda anlaşmış ancak transfer yatmıştı. Bunun nedeni Martins'in Al Shabab'tan gelen astronomik teklifi kabul etmesiydi. Ancak Martins, Suudi Arabistan'da mutlu olamayınca Braga'ya geri döndü. Suudi Arabistan Ligi'nde 26 maça çıkan Fabio Martins 9 gol atıp 4 asist yaptı.

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