Arsenal Mesut Özil'in faturasını kesti! Dev rakam...

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in maaşının bir bölümünü Arsenal'in ödeyeceği biliniyordu. İngiliz medyası, konu ile ilgili önemli bir gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Dailystar'da yer alan habere göre Fenerbahçeli yıldızın alacağı son 6 aylık maaşını karşılayacağı bilinen Arsenal'in, Mesut'a dev miktardaki alacağını yatırdığı ve Mesut ile Arsenal'in ilişiğinin resmen kesildiği kaydedildi.

İŞTE O RAKAM...

Öte yandan Arsenal, Fenerbahçeli Mesut Özil'e 16.38 milyon £ (19 milyon euro) ödeme yaptı.

Mesut, bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 müsabakada forma giydi ve 1 asist üretti.