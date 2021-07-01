Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Fonseca'nın Fenerbahçe'deki teknik ekibi de belli oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, yardımcısı Nuno Campos'un yanı sıra teknik çalışma antrenörü Tiago Legal, kondisyoneri Pedro Moreira ve atletik performans antrenörü Nuno Romano'yu da İstanbul'a getirecek. Fonseca, ekibe bir de kaleci antrenörü dahil edecek.

VOLKAN DEMİREL'LE YOLLAR AYRILACAK! Fonseca'nın kaleci antrenörü konusunda henüz karar vermediği ancak kendi tanıdığı yabancı bir ismi ekibine dahil edeceği öğrenildi. Bu durumda Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olarak görev yapan kulübün efsane ismi Volkan Demirel'e de yol görünecek...