Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Teknik direktör arayışlarında son aşamaya gelen Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı. İtalyan ve Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin, imza törenini bir an önce gerçekleştirebilmek için hummalı bir çalışma içinde olduğu belirtilirken, Fonseca'nın ekibi de İstanbul hazırlıklarına çoktan başlamış durumda.
Portekizlinin yardımcı antrenörlüğünü yapan, aynı zamanda at tutkunu olan Nuno Campos'un, İstanbul'daki at binicilik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını takibe alması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.