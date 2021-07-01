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Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Paulo Fonseca olmuştu. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilirken, tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'deki ekibi de belli oldu. Fonseca'nın yardımcılığını yapan Nuno Campos'un sosyal medyada takip ettiği hesap sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, Volkan Demirel'le ilgili de flaş gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 12:41
Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Teknik direktör arayışlarında son aşamaya gelen Fenerbahçe'de Paulo Fonseca ismi güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı. İtalyan ve Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Sarı-lacivertlilerin, imza törenini bir an önce gerçekleştirebilmek için hummalı bir çalışma içinde olduğu belirtilirken, Fonseca'nın ekibi de İstanbul hazırlıklarına çoktan başlamış durumda.

Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Portekizlinin yardımcı antrenörlüğünü yapan, aynı zamanda at tutkunu olan Nuno Campos'un, İstanbul'daki at binicilik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını takibe alması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Fonseca'nın Fenerbahçe'deki teknik ekibi de belli oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, yardımcısı Nuno Campos'un yanı sıra teknik çalışma antrenörü Tiago Legal, kondisyoneri Pedro Moreira ve atletik performans antrenörü Nuno Romano'yu da İstanbul'a getirecek. Fonseca, ekibe bir de kaleci antrenörü dahil edecek.

Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

VOLKAN DEMİREL'LE YOLLAR AYRILACAK!

Fonseca'nın kaleci antrenörü konusunda henüz karar vermediği ancak kendi tanıdığı yabancı bir ismi ekibine dahil edeceği öğrenildi. Bu durumda Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olarak görev yapan kulübün efsane ismi Volkan Demirel'e de yol görünecek...

Son dakika spor haberleri: Paulo Fonseca'nın yeni ekibi hazır! Fenerbahçe'de bir devir sona eriyor

Fonseca'nın menajerlik şirketinin henüz herhangi bir anlaşma sağlanmadığını açıklamasına rağmen, deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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