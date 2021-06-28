Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Transfer yapılacak mevkilerin santrfor, stoper, sol kanat ve sağ bek olması bekleniyor. Yeni teknik direktörün talep etmesi halinde 1-2 oyuncunun daha kadroya dahil edilebeceği öğrenildi.





KANARYA'DA KONGRE BİTTİ, GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ



Marco Silva ile haftalar önce el sıkışan başkan Ali Koç'un Bjelica ve Fonseca'dan alacağı son yanıta göre tercihini yapması bekleniyor. Sürpriz bir hoca ihtimali de açık tutuluyor.



