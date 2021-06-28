Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de kongrenin bitmesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Başkanlığa 3 yıllığına yeniden seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörlerini pazartesi günü açıklayacağını söylemişti. Resmi siteden bugün yeni hocanın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Yönetim şimdiye kadar birçok isimle görüşürken, bir sürpriz olmazsa ilerleme kaydedilen Marco Silva, Bjelica ve Fonseca'dan birisi ile imzaların atılacağı gelen haberler arasında...
BOMBALAR PATLAYACAK
Teknik direktörün belli olmasının ardından transfer için düğmeye basılacak. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, 3-4 majör oyuncu için çalıştıklarını, hocanın da görüşünü aldıktan sonra en kısa sürede bu isimleri renklerine katacaklarını açıklamıştı.