Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de büyük bir heyecan yaşanıyor... Sarı lacivertliler, merakla beklenen yeni teknik direktörü bugün açıklayacak. Teknik direktörün ardından Kanarya, Vedat Muriqi, Cengiz Ünder, Jerome Boateng ve Sead Kolasinac'ın transferleri için harekete geçecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de kongrenin bitmesiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Başkanlığa 3 yıllığına yeniden seçilen Ali Koç, yeni teknik direktörlerini pazartesi günü açıklayacağını söylemişti. Resmi siteden bugün yeni hocanın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Yönetim şimdiye kadar birçok isimle görüşürken, bir sürpriz olmazsa ilerleme kaydedilen Marco Silva, Bjelica ve Fonseca'dan birisi ile imzaların atılacağı gelen haberler arasında...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

BOMBALAR PATLAYACAK

Teknik direktörün belli olmasının ardından transfer için düğmeye basılacak. Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, 3-4 majör oyuncu için çalıştıklarını, hocanın da görüşünü aldıktan sonra en kısa sürede bu isimleri renklerine katacaklarını açıklamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Transfer yapılacak mevkilerin santrfor, stoper, sol kanat ve sağ bek olması bekleniyor. Yeni teknik direktörün talep etmesi halinde 1-2 oyuncunun daha kadroya dahil edilebeceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

KANARYA'DA KONGRE BİTTİ, GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Marco Silva ile haftalar önce el sıkışan başkan Ali Koç'un Bjelica ve Fonseca'dan alacağı son yanıta göre tercihini yapması bekleniyor. Sürpriz bir hoca ihtimali de açık tutuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

LİSTE KABARIK

Sezonu 1 Temmuz'da (3 gün sonra) açacak olan Fenerbahçe'de transferlerin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Bu hafta 1-2 ismin açıklanabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertliler şimdiye kadar forvete Vedat Muriç, kanada Cengiz Ünder, stopere Jerome Boateng, beke ise Sead Kolasinac gibi isimler için nabız yokladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük gün! Yeni hoca ve 4 transfer (FB spor haberi)

Başka oyuncularla da temasların sürdüğü belirtiliyor. Başkan Ali Koç'un direkt ilk 11'de oynayacak kalitede 3-4 oyuncu alarak hem taraftarın gönlünü almayı hem de özlenen şampiyonluğu bu sezon kazanmayı planladığı bildirildi.

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