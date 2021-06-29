Fenerbahçe'de Mesut Özil Zonguldak'ın 3 lezzetinden vazgeçemiyor

Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil, bu sene pandemiden ötürü gidemese de, her yıl mutlaka akrabalarını ziyaret etmek için memleketine gidiyor. Sabah'ın haberine göre; Özil'in akrabaları ünlü futbolcunun Devrek'e gelince beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidinden yemeden ayrılmadığını söylüyor. Hatta akrabaları bu lezzetleri bazen Özil'e kargo ile de gönderiyorlar.

Zonguldak'ın yöresel lezzetleri arasındaki beyaz baklava ve cevizli kömeç tescilli lezzetler arasında da bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir yöre halkı tarafından bilinen, düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde tüketilen beyaz baklavanın diğer baklavalardan farkı; beyaz renkte olması, pişirme süresinin uzun sürmesi olarak açıklanıyor.



