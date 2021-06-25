Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine eleştiriler getirirken basketbol şubesiyle ilgili tarihi bir teklifte bulunmuştu. Aziz Yıldırım, konuyla ilgili, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

Obradovic gibi bir hocayı almak çok zor. Biz bir basketbol markası oluşturduk. Bu markanın bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Ülker'den borç aldık, bankadan borç aldık ödedik. 60-70 milyon Euro'luk borçların içinde o 4 yıllık başarılı sürecin etkisi vardır. Bizden sonraki dönemde Obradovic devam etti ama takımdaki birlik beraberlik bozuldu.