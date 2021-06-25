Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştiren Yıldırım, flaş bir teklifte bulundu. Basketbol şubesinin A.Ş'ye çevrilmesi durumunda talip olacağını söyleyen Aziz Yıldırım, takımın başına Zeljko Obradovic'i getireceğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından gözler Fenerbahçe'nin efsane başantrenörü Obradovic'e çevrildi. Aziz Yıldırım ile Obradovic'in konuyla ilgili yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. İşte Aziz Yıldırım'ın teklifine Sırp hocanın verdiği tarihi cevap...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 11:03
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine eleştiriler getirirken basketbol şubesiyle ilgili tarihi bir teklifte bulunmuştu. Aziz Yıldırım, konuyla ilgili, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Obradovic gibi bir hocayı almak çok zor. Biz bir basketbol markası oluşturduk. Bu markanın bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Ülker'den borç aldık, bankadan borç aldık ödedik. 60-70 milyon Euro'luk borçların içinde o 4 yıllık başarılı sürecin etkisi vardır. Bizden sonraki dönemde Obradovic devam etti ama takımdaki birlik beraberlik bozuldu.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Benim teklifim şu; Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız. Obradovic'i de konuşayım biraz. Obradovic benim dostum. Akşamları gelip otururdu konuşurduk. 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, ben anlatırdım. Birbirimize takılır, güler eğlenirdik. Baskonia'ya maça gitti 35 sayı farkla kazandık. Ozan anlatsın devamını...

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

OZAN BALABAN: O SENE DÖNDÜK EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLDUK!
Basketbol takımımızda zorlu zamanlar yaşadık. Sorumluluğu çok başka. Obradovic çok iyi bir insandır. Sorumluluğu çok iyi bilir. Orada 34 sayıyla yenildiğimizde bana gelip; 'Kulübe ve Aziz beye verdiğim sözü tutamıyorum, bırakıyorum' dedi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Aziz Başkanı aradım. Kapıları kapat, kimseye konuşmasın dönüşü olmaz, dedi. Türkiye'ye döndük. 'Obradovic, ben başkan olarak değil, Aziz Yıldırım olarak konuşuyorum. Biz yol arkadaşıyız. Yol arkadaşı yol arkadaşını bırakmaz. Devam edeceğiz.' dedi Aziz Başkan. O sene döndük ve Euroleague şampiyonu olduk.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

AZİZ YILDIRIM İLE OBRADOVIC NE KONUŞTU?
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu yazdı.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Yıldırım'ın tarihi teklifinin ardından basın toplantısında Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan yöneticilerle görüşen Ertuğrul Özkök, aldığı yanıtı paylaştı. İşte Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısında yer alan Obradovic'in Fenerbahçe yanıtı...

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

"SENİNLE CEHENNEME BİLE GELİRİM BAŞKAN"
Yıldırım, "Obradovic'i getiririm" dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan'la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu "Mustafa Denizli'nin futbola başladığı Altay'a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım.

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten tarihi cevap!

Basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara "Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi" diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic'le telefonda konuşmuş. "Koç gelir misin" deyince, aldığı cevap şu olmuş: "Seninle cehenneme bile gelirim başkan."

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