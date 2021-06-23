Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rubin Kazan Dimitrios Pelkas için yeni teklif hazırlığında!

Son dakika transfer haberi: için yeni teklif hazırlığında!

Son dakika transfer haberleri... Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımın Yunan yıldızı , transferin gözde ismi konumunda. 27 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak isteyen ekibi ilk teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 08:38
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rubin Kazan Dimitrios Pelkas için yeni teklif hazırlığında!

Teknik direktör arayışlarına devam eden , yeni sezonun açılışının yaklaşmasıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli takımda kadroya dahil edilecek isimlerin yanı sıra gelen teklifler neticesinde bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Bunlardan biri de ...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rubin Kazan Dimitrios Pelkas için yeni teklif hazırlığında!

ekibi 'ın, forması giyen yıldız isim 'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Takvim'de yer alan habere göre daha önce Yunan oyuncu için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro'luk bir teklif sunan ancak bu teklifi kabul görmeyen Rus kulübü, ikinci bir teklif için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rubin Kazan Dimitrios Pelkas için yeni teklif hazırlığında!

Fransız ekibi Lyon'un 7 milyon euro'luk önerisinin de geri çevrildiği hesaba katılırsa, yönetiminin daha yüksek bir teklif getirmesi bekleniyor. 1 Temmuz'da yeni sezonu açacak olan 'nin, Pelkas için 10 milyon euro civarında bir teklif gelmezse bu transfere izin vermesi zor görünüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Rubin Kazan Dimitrios Pelkas için yeni teklif hazırlığında!

'de geride bıraktığımız sezon başında PAOK'tan gelen 27 yaşındaki 10 numara, sarı-lacivertli takımın formasıyla toplamda 34 müsabakaya çıktı ve 8 gol atarken 8 de asist yaptı. Pelkas'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA