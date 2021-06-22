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Son dakika transfer haberleri | 'de sesleri!

'de yeni sezona hazırlanan 'de, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör konusunun kısa süre içerisinde halledilmesi beklenen sarı lacivertlilerde, yeni hoca belli olmasa da 'nun sunduğu listeye göre hareket ediliyor. Bu doğrultuda kanatlara takviye yapma kararı alan 'da, gündeme ismi geldi. Kulübü ile olan sözleşmesi sona eren Andre için Fenerbahçe ve United yarışıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:12
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Andre Ayew sesleri!

Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren , bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor. Önceliği forvet ve kanat transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin, City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu 'i gündemine aldığı kaydedildi. 'nın listesine aldığı yıldız için 'ın da devrede olduğu ifade edildi.

, Fenerbahçe'de geçirdiği sezonda toplam 38 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 'te Swansea formasıyla 43 maçta 16 gol 4 asistlik performans yakaladı.

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