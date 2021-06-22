Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Andre Ayew sesleri!

Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor. Önceliği forvet ve kanat transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre Ayew'i gündemine aldığı kaydedildi. Kanarya'nın listesine aldığı Ganalı yıldız için Newcastle'ın da devrede olduğu ifade edildi.

Ayew, Fenerbahçe'de geçirdiği sezonda toplam 38 resmi maça çıkmış, 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Championship'te Swansea formasıyla 43 maçta 16 gol 4 asistlik performans yakaladı.