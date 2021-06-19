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Antwerp’te Frey coşkusu

Antwerp'e transfer olan yeni formasını giydi. ekibi resmi sitesinden, İsviçreli oyuncuya 'hoş geldin' derken, "İsviçreli forvet Michael Frey. 'den transfer oldu. Geçen sezon, 31 maçta 17 gol attığı Waasland-Beveren için kiralık olarak oynadı. Ülkesinde , ve için oynadı. 'de için oynadı. Michael Frey, FC ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İyi şanslar Michael!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Royal Antwerp’te Frey coşkusu
Antwerp'e transfer olan yeni formasını giydi. ekibi resmi sitesinden, İsviçreli oyuncuya 'hoş geldin' derken, "İsviçreli forvet Michael Frey. 'den transfer oldu. Geçen sezon, 31 maçta 17 gol attığı Waasland-Beveren için kiralık olarak oynadı. Ülkesinde , ve için oynadı. 'de için oynadı. Michael Frey, FC ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İyi şanslar Michael!" ifadeleri kullanıldı.
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