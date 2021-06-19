Royal Antwerp’te Frey coşkusu

Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey yeni formasını giydi. Belçika ekibi resmi sitesinden, İsviçreli oyuncuya 'hoş geldin' derken, "İsviçreli forvet Michael Frey. Fenerbahçe'den transfer oldu. Geçen sezon, 31 maçta 17 gol attığı Waasland-Beveren için kiralık olarak oynadı. Ülkesinde Young Boys Bern, FC Lucerne ve FC Zürih için oynadı. Ligue 1'de Lille OSC için oynadı. Michael Frey, Royal Antwerp FC ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İyi şanslar Michael!" ifadeleri kullanıldı.
RoyalAntwerp'e transfer olan Michael Frey yeni formasını giydi. Belçika ekibi resmi sitesinden, İsviçreli oyuncuya 'hoş geldin' derken, "İsviçreli forvet Michael Frey. Fenerbahçe'den transfer oldu. Geçen sezon, 31 maçta 17 gol attığı Waasland-Beveren için kiralık olarak oynadı. Ülkesinde Young Boys Bern, FC Lucerne ve FC Zürih için oynadı. Ligue 1'de Lille OSC için oynadı. Michael Frey, Royal Antwerp FC ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı. İyi şanslar Michael!" ifadeleri kullanıldı.