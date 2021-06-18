Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef Sergio Ramos

Roberto Carlos, Anelka, Van Persie ve son olarak Mesut Özil'i çubuklu içinde izleyen Fenerbahçe taraftarı, yeni hedefini belirledi: Sergio Ramos.
Real Madrid'in efsanesi 16 yıl sonra kulüpten ayrılırken, Mesut Özil'in sosyal medyadan "Sıradaki adımında başarılar kardeşim. Madrid'de birlikte geçirdiğimiz zamanı sevgiyle anıyorum" şeklindeki paylaşımı fitili ateşledi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Var bir hayalimiz", "Şimdi değilse ne zaman", "Mesut Özil ile birlikte yeniden oynamak istemez misin?" mesajlarıyla sosyal medyayı bayram yerine çevirdi.