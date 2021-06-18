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Son dakika spor haberi: 'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz devam ettiren 'de taraftar 16 yıl formasını giydiği 'le yollarını ayıran 35 yaşındaki stoper için 'Var bir hayalimiz' mesajları ile de yönetime istekte bulundu. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef Sergio Ramos

Roberto Carlos, Anelka, Van Persie ve son olarak Mesut Özil'i çubuklu içinde izleyen taraftarı, yeni hedefini belirledi: .

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef Sergio Ramos

'in efsanesi 16 yıl sonra kulüpten ayrılırken, Mesut Özil'in sosyal medyadan "Sıradaki adımında başarılar kardeşim. Madrid'de birlikte geçirdiğimiz zamanı sevgiyle anıyorum" şeklindeki paylaşımı fitili ateşledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef Sergio Ramos

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Var bir hayalimiz", "Şimdi değilse ne zaman", "Mesut Özil ile birlikte yeniden oynamak istemez misin?" mesajlarıyla sosyal medyayı bayram yerine çevirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef Sergio Ramos

Dün 'e gözyaşları içinde veda eden 35 yaşındaki stoper için, sarı-lacivertli taraftarları üzecek haber İspanyol AS gazetesinden geldi. Gazete, Ramos'un yıllık 12 milyon Euro (yaklaşık 124 milyon TL) istediğini yazdı. (Sabah)

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