Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de taraftar aşka geldi! Sıradaki hedef Sergio Ramos

Roberto Carlos, Anelka, Van Persie ve son olarak Mesut Özil'i çubuklu içinde izleyen Fenerbahçe taraftarı, yeni hedefini belirledi: Sergio Ramos .

Sarı-lacivertli taraftarlar, "Var bir hayalimiz", "Şimdi değilse ne zaman", "Mesut Özil ile birlikte yeniden oynamak istemez misin?" mesajlarıyla sosyal medyayı bayram yerine çevirdi.