Fenerbahçe Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Teknik direktör adaylarından Rafael Benitez'in alınmasını istediği iddia edilen Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için ilk resmi adım atıldı. Hem Mitrovic'e hem de İngiliz kulübüne cazip bir teklifle gidildi.

BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.