Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

Son dakika transfer haberi | Bir taraftan teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe diğer taraftan da gelecek sezon takımı şampyonluğa taşıyabilecek bir santrfora imza attırmanın peşinde. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, transfer listesinde yer alan 'ın Sırp golcüsü 'e maaş teklifini iletti. Sarı lacivertliler kulübü Fulham'a da para + zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. ( haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

, transfer çalışmalarını iyice hızlandırmış durumda. Teknik direktör adaylarından Rafael Benitez'in alınmasını istediği iddia edilen 'ın Sırp golcüsü için ilk resmi adım atıldı. Hem Mitrovic'e hem de kulübüne cazip bir teklifle gidildi.

Fenerbahçe Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

BONUSLAR HARİÇ 3 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre, Sarı lacivertli kurmaylar Mitrovic'e yıllık 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Sırp golcünün maaşı bonuslarla birlikte daha da artacak. Mitrovic bu teklife son derece sıcak baktı.

Fenerbahçe Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

FULHAM TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

'a ise 1 yıllık kiralamanın ardından 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Fulham bu teklifi düşünmek için süre istedi. Karar 1 hafta içinde netleşecek.

Fenerbahçe Mitrovic'e teklifini yaptı! İşte o rakam...

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan , Sırp futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü konumunda. Mitrovic'in güncel piyasa değeri de 16 milyon Euro civarında.

SON DAKİKA