Kumpasa ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada kararlar açıklandı. Silivri'deki duruşmada sanıklara ceza yağdı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, şike soruşturmasını ilk başlatan polis Ahmet Kalender 588 yıl hapis cezası alırken, dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'a 1972 yıl 10 ay ceza verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruşmayı yerinde izledi. Eski başkan Aziz Yıldırım da canlı olarak takip etti.



ALİ KOÇ: HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ

"Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. Keşke bu günleri yaşamasaydık. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan karar bekliyoruz. Allah bu günleri bir daha Türkiye'ye göstermesin. Hukuki haklarımızı arayacağız. Hukuken olmasa bile vicdanen bu insanlarla hesaplaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir kişi kalmayana kadar bu işi temizlemelidir."



AZİZ YILDIRIM: FETÖ ÜLKEYE SAVAŞ AÇTI

"FETÖ, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Eğer bizi ele geçirselerdi, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmazdı. 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. 50 bin kişiyle ihtilal yapacaklarını söyledim. Gülenler oldu. Bugün soruşturmanın kumpas olduğu bir kez daha karara bağlandı."