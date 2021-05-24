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Ayrılmam hata olur

Geçen sezon 10 gol+8 asistle takımın öne çıkan isimlerinden , 'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Transfer teklifleri alan Yunan yıldız, "'u yenseydik şampiyon olacaktık. Geride kalan yılın siyah noktası bu oldu. Hem kulüp hem de 'daki hayatımdan çok memnunum. Şu anda ayrılmayı düşünmek hata olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Ayrılmam hata olur
Geçen sezon 10 gol+8 asistle takımın öne çıkan isimlerinden , 'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Transfer teklifleri alan Yunan yıldız, "'u yenseydik şampiyon olacaktık. Geride kalan yılın siyah noktası bu oldu. Hem kulüp hem de 'daki hayatımdan çok memnunum. Şu anda ayrılmayı düşünmek hata olur." ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncu ile ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
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