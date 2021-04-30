Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası itirazı!

Son dakika spor haberleri: 'den kural hatası itirazı!

'nin maçının ilk yarısında kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Mesut Özil'in pasında ceza sahası içinde Caulker'in müdahalesinin ardından yerde kalan 'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı geçerlilik kazanmadı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı itirazda maçın tekrarının gerektiğini ve söz konusu kararla ilgili 'na kural hatası başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 12:55 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 13:36
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den kural hatası itirazı!

Spor Toto 'in 38. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelen , mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertlilerin mücadelenin ilk yarısında 'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda kazandığı penaltı, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Penaltının iptalinin kuralına aykırı olduğu iddiasında bulunan Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada kural hatası itirazında bulundu. Yapılan duyuruda maçın tekrarının gerektiği ve 'na gerekli başvurunun yapılacağı ifade edildi.


Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir. Süper Lig'in 38.haftasında, ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.

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