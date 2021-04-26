Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: İlk yarı iyiydik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, şampiyon olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kasımpaşa maçı sonrası soruları yanıtlayan genç çalıştırcı, "Her şeyden önce kazandığımız için mutluyum. İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. 60-70'e kadar oyunu iyi taşıdık. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Sezon sonuna kadar verilen görevim devam ettiği sürece bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kasımpaşa'yı da tebrik eden Emre Belözoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Beşiktaş'ı, Trabzon'u yendiler. İyi bir takım. Onlara da başarılır diliyorum. Biz oyunu ikiye ayırıp, kendi aramızda oturacağız konuşacağız. Artık her maç final, her maç kazanmamız gerekiyor. Bu bizde baskı oluşturuyor. Ama biz bundan rahatsız değiliz. Şampiyonluğu arzuluyor ve istiyoruz."