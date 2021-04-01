Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Son dakika spor haberleri: 'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan listenin ilk sırasına 'yı almıştı. Bir süredir Malili golcüyü gündeminde tutan sarı-lacivertlilere transfer müjdesi geldi. 'den A Bola, ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızla ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 16:17
Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin transferleriyle sezona giriş yapan , bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Hücum anlamında zorlanan sarı-lacivertliler, gol yollarında üretkenlikten uzak bir görüntü çizdi.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Yeni sezonda mutlak bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya, çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Takıma direkt olarak katkı verecek bir yıldız için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar, 'da forma giyen 'yı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi basını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

'den A Bola'nın haberine göre, , gelecek sezon 'nin kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

PORTO İLE ANLAŞAMADI!
29 yaşındaki Malili forvet, FC ile olan sözleşmesinin sonuna gelmiş durumda ve yenileme süreci herhangi bir ilerleme kaydedilmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

'nın ile yeni kontrat konusunda henüz olumlu bir adım atamaması, 'nin iştahını kabartıyor.

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