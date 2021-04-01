Son dakika spor haberleri: Marega Fenerbahçe'ye doğru! Transfer müjdesi geldi

Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin transferleriyle sezona giriş yapan Fenerbahçe, bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.
Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin transferleriyle sezona giriş yapan Fenerbahçe, bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.
Hücum anlamında zorlanan sarı-lacivertliler, gol yollarında üretkenlikten uzak bir görüntü çizdi.
Yeni sezonda mutlak bir santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Kanarya, çalışmalarına şimdiden başladı.
Takıma direkt olarak katkı verecek bir yıldız için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar, Porto'da forma giyen Marega'yı gündemine aldı.
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili gelişmeyi Portekiz basını duyurdu.
Portekiz'den A Bola'nın haberine göre, Marega, gelecek sezon Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında yer alıyor.
PORTO İLE ANLAŞAMADI!
29 yaşındaki Malili forvet, FC Porto ile olan sözleşmesinin sonuna gelmiş durumda ve yenileme süreci herhangi bir ilerleme kaydedilmeden devam ediyor.
Marega'nın Porto ile yeni kontrat konusunda henüz olumlu bir adım atamaması, Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.